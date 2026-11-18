ОКБ: в октябре банки выдали 113,71 тыс. автокредитов на 190,4 млрд руб

Максимум с начала года зафиксировали в октябре 2026-го российские банки: 113,71 тыс. автокредитов на общую сумму 190,4 млрд руб. Подсчеты приводит Объединенное кредитное бюро.

К сентябрю денежный объем прибавил 6%, а вот количество договоров – только 1%. По сути, займов оформили почти столько же, зато суммы по ним выросли.

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Год к году: минус по числу и объему

Сравнение с октябрем 2025-го дает обратную картину. Тогда банки выдали 138,97 тыс. кредитов на 213,67 млрд руб., так что сейчас сделок стало меньше на 18%, а их совокупная стоимость упала на 11%.

Доля новых машин в октябре – 67% от общего числа выдач и 70% от денежного объема. В сентябре оба показателя держались на 68%, годом ранее достигали 71% по сделкам и 73% по суммам.

Средний кредит на новый автомобиль подорожал за месяц с 1,5 млн до 1,8 млн руб. Для машин с пробегом цифра не сдвинулась – те же 1,5 млн. Срок займа на новые авто растянулся с пяти лет до пяти лет и пяти месяцев; для подержанных он остался на уровне шести лет и шести месяцев.

Регионы: Подмосковье обошло Москву по числу сделок

Из регионов, попавших в статистику, больше всего договоров пришлось на Московскую область – 7,99 тыс. кредитов на 15,7 млрд руб., причем и количество, и объем за месяц подросли (+7% и +10%).

В Москве оформили 7,8 тыс. займов на 17,08 млрд руб.: число выросло на 1%, деньги – на 5%. Санкт-Петербург дал 5,46 тыс. кредитов на 10,14 млрд руб. (+3% и +4% соответственно).

Татарстан показал разнонаправленную динамику: сделок стало на 7% меньше (7,94 тыс.), зато объем вырос на 5%, до 9,81 млрд руб. Замыкает пятерку Краснодарский край – 4,29 тыс. кредитов на 7,46 млрд руб., плюс 4% по числу и плюс 10% по сумме.

Январь-октябрь: 1,03 млн кредитов

За десять месяцев 2026 года россияне оформили 1,03 млн автокредитов на 1,61 трлн руб. В среднем за месяц банки выдавали займы на 161,17 млрд руб.

Относительно января-октября 2025-го рынок вырос: 999,17 тыс. займов на 1,38 трлн руб. обернулись прибавкой в 3% по количеству и в 17% по объему.

На более длинном горизонте картина другая. За десять месяцев 2024 года банки выдали 1,51 млн автокредитов на 2,24 трлн руб., то есть сейчас число сделок ниже на 32%, а их объем – на 28%.

Причины: утильсбор, ажиотаж и лимиты

Директор по риск-менеджменту, методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов объяснил октябрьский рост объема выдач несколькими факторами.

«Главным драйвером роста стал фактор грядущего подорожания. Ожидаемое в январе повышение утильсбора и традиционный декабрьский ажиотаж подстегнули тех, кто хотел успеть купить авто по старым ценам и избежать дефицита популярных моделей и комплектаций», – пояснил он.

Отставание от 2024 года связано с другим. Государственные программы льготного автокредитования приостановили после того, как в конце сентября закончились лимиты, а требования к заемщикам ужесточили. В частности, людям с показателем долговой нагрузки выше 80% получить автокредит стало куда сложнее, добавил Филиппов.

О том, куда движется авторынок и какие прогнозы дают эксперты, «За рулем» уже рассказывал.

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