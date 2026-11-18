Богатое оснащение и полный привод — раскрыта новая модель для РФ
Российская прокси-марка Jeland опубликовала комплектации нового кроссовера Jeland C7.
Модель позиционируется как флагман C-линейки и являет собой адаптированную копию кроссовера Omoda C7. Габариты машины – 4660 / 1875 / 1670 мм, колесная база – 2720 мм, клиренс – 176 мм. Багажник – 639 литров. В России будет доступно четыре цвета кузова и четыре уровня оснащения – «Драйв», «Стиль» и «Стиль AWD». В первых двух под капотом стоит 1.6 турбо с распределенным впрыском на 150 л.с., а в топ-комплектации – 1.6 турбо с непосредственным впрыском на 186 л.с.
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Оба движка работают в паре с 7-ступенчатым роботом, но у первых двух он передает крутящий момент лишь на переднюю ось, а в последней – на обе оси. Пресс-служба сообщает, что кузов Jeland C7 и его скрытые полости проходят обработку воском, а днище дополнительно защищается антигравийными и шумоизоляционными материалами.
Jeland C7, комплектация «Драйв»:
- светодиодная оптика
- электрорегулировка зеркал
- зеркала с электрорегулировкой, функцией складывания, обогревом и повторителями поворотников
- бесключевой доступ
- система Start/Stop
- двухзонный климат-контроль
- датчики дождя и света
- многофункциональное рулевое колесо с регулировкой в четырех направлениях
- атмосферная подсветка интерьера
- передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления
- многослойные передние стекла
- мультимедийная система с экраном 15,6" (Apple CarPlay и Android Auto)
- борткомпьютер 10,25"
- система распознавания голосовых команд
- беспроводная зарядка для смартфона (50 Вт)
- два порта USB (Type-C и Type-A)
- розетка на 12 Вт
- сиденья – экокожа
- задний ряд – дефлекторы климата, USB-разъемы, подлокотник с двумя подстаканниками
- электропривод двери багажника
- дистанционный запуск
- обогрев руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, всех сидений
- шесть подушек безопасности
- передний и задний парктроники
- система кругового обзора 540°
- электроручник с функцией автоматического удержания
- круиз-контроль
- система стабилизации курсовой устойчивости (ESC), антиблокировочная тормозная система (ABS), ассистент спуска с горы и помощи при старте в гору, система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS), датчик превышения заданной скорости.
- колесные диски 18"
Jeland C7, комплектация «Стиль» (+ к «Драйв»):
- панорамная крыша
- акустическое лобовое стекло
- электрохромное зеркало заднего вида
- проекционный дисплей (HUD)
- память настройки зеркал и передних сидений
- встроенная вентиляция сидений
- центральная подушка безопасности между сиденьями
- расширенный пакет интеллектуальных систем помощи водителю (ADAS)
Jeland C7, комплектация «Стиль AWD» (+ к «Стиль»):
- система полного привода
- полноразмерная запаска
- GPS-навигация
- блок телематики
- колесные диски 19".
Подробную информацию о ценах и старте продаж Jeland C7 обещают дать позже... Как вам новинка?
Ранее рассказывал, что Jeland C7 сертифицирован для производства на заводе «АГР» (экс-Volkswagen) в Калуге.
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