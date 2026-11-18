Бренд Jeland раскрыл комплектации флагманского кроссовера Jeland C7

Российская прокси-марка Jeland опубликовала комплектации нового кроссовера Jeland C7.

Модель позиционируется как флагман C-линейки и являет собой адаптированную копию кроссовера Omoda C7. Габариты машины – 4660 / 1875 / 1670 мм, колесная база – 2720 мм, клиренс – 176 мм. Багажник – 639 литров. В России будет доступно четыре цвета кузова и четыре уровня оснащения – «Драйв», «Стиль» и «Стиль AWD». В первых двух под капотом стоит 1.6 турбо с распределенным впрыском на 150 л.с., а в топ-комплектации – 1.6 турбо с непосредственным впрыском на 186 л.с.

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Оба движка работают в паре с 7-ступенчатым роботом, но у первых двух он передает крутящий момент лишь на переднюю ось, а в последней – на обе оси. Пресс-служба сообщает, что кузов Jeland C7 и его скрытые полости проходят обработку воском, а днище дополнительно защищается антигравийными и шумоизоляционными материалами.

Jeland C7, комплектация «Драйв»:

светодиодная оптика

электрорегулировка зеркал

зеркала с электрорегулировкой, функцией складывания, обогревом и повторителями поворотников

бесключевой доступ

система Start/Stop

двухзонный климат-контроль

датчики дождя и света

многофункциональное рулевое колесо с регулировкой в четырех направлениях

атмосферная подсветка интерьера

передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления

многослойные передние стекла

мультимедийная система с экраном 15,6" (Apple CarPlay и Android Auto)

борткомпьютер 10,25"

система распознавания голосовых команд

беспроводная зарядка для смартфона (50 Вт)

два порта USB (Type-C и Type-A)

розетка на 12 Вт

сиденья – экокожа

задний ряд – дефлекторы климата, USB-разъемы, подлокотник с двумя подстаканниками

электропривод двери багажника

дистанционный запуск

обогрев руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, всех сидений

шесть подушек безопасности

передний и задний парктроники

система кругового обзора 540°

электроручник с функцией автоматического удержания

круиз-контроль

система стабилизации курсовой устойчивости (ESC), антиблокировочная тормозная система (ABS), ассистент спуска с горы и помощи при старте в гору, система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS), датчик превышения заданной скорости.

колесные диски 18"

Jeland C7, комплектация «Стиль» (+ к «Драйв»):

панорамная крыша

акустическое лобовое стекло

электрохромное зеркало заднего вида

проекционный дисплей (HUD)

память настройки зеркал и передних сидений

встроенная вентиляция сидений

центральная подушка безопасности между сиденьями

расширенный пакет интеллектуальных систем помощи водителю (ADAS)

Jeland C7, комплектация «Стиль AWD» (+ к «Стиль»):

система полного привода

полноразмерная запаска

GPS-навигация

блок телематики

колесные диски 19".

Подробную информацию о ценах и старте продаж Jeland C7 обещают дать позже... Как вам новинка?

Ранее рассказывал, что Jeland C7 сертифицирован для производства на заводе «АГР» (экс-Volkswagen) в Калуге.