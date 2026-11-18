Аналитик Целиков перечислил 5 успешных новых автобрендов РФ

К середине ноября 2026 года среди брендов, впервые пришедших в Россию в этом году, лидирует Jeland – почти 13 тысяч проданных автомобилей. Марка заменила весной Jaecoo и уже несколько месяцев не выпадает из топ-10 российского рынка; на это указывает аналитик Сергей Целиков.

Вторую строчку держит Esteo. Продажи стартовали в июле, и с тех пор на учет поставили больше 6 тысяч машин. Модельный ряд бренда построен на базе китайских Exeed и Exlantix.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Volga, вышедшая на рынок в середине лета, накопила свыше 4,3 тысячи реализованных автомобилей, а по итогам первой половины ноября попала в топ-15. Главный драйвер роста – модель K50, известная ранее как Geely Monjaro.

Позже всех из заметных новичков начал продажи Tenet Plus – только в сентябре. Зато результат уже 2,1 тысячи штук. В основе бренда лежит линейка Lepas, дочернего бренда Chery.

Электромобили UMO, сборка которых началась в Москве в начале года, подошли к отметке в 2 тысячи реализованных экземпляров. В ноябре к продажам добавилась вторая модель – UMO 8, пока разошедшаяся тиражом чуть более сотни. Под маркой UMO, между прочим, скрываются машины GAC.

Замыкают перечень два проекта, чьи тиражи пока остаются символическими. Единственный новый «истинно российский» электромобиль «Атом» нашел всего 74 покупателя. Представительский Senat 900, по сути являющийся Hongqi H9 в новом обличии, реализован в количестве 51 экземпляра.

О том, куда идет российский авторынок, «За рулем» разбирался вместе с экспертами.

Ездовой комфорт, экономичность Цена от 3,6 млн рублей – это много