Павел Бобрович: авто из ЕАЭС могут обернуться доплатой утильсбора и потерей денег

Покупка недорогой машины, привезенной из Киргизии или Армении, все чаще оборачивается для россиян неприятными открытиями уже после сделки.

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За красивой ценой нередко скрываются недоплаченный утильсбор, запутанная история владельцев и документы, которые не выдерживают проверки. О том, как распознать такие схемы и чем рискует покупатель, рассказал адвокат из Владивостока, практикующий в области гражданских и арбитражных споров и правового сопровождения бизнеса.

Мнение эксперта

Павел Бобрович, адвокат (Владивосток):

– Доплата утильсбора возможна, если при ввозе сбор не уплачен полностью или необоснованно применен льготный расчет. Проблема может обнаружиться и после покупки; по статье 24.1 Закона № 89-ФЗ в предусмотренных случаях плательщиком становится приобретатель у лица, не уплатившего сбор.

До оплаты проверяют VIN, статус ЭПТС, документы о таможенном выпуске, уплате сбора и всю цепочку договоров. Одной отметки в паспорте или обещания посредника недостаточно.

Несколько владельцев и маршрут через соседние государства сами по себе не доказывают нарушение: важны даты ввоза и отчуждения, таможенный статус автомобиля и основания примененных льгот. Сверяйте эти сведения между документами, а не только страну последней регистрации.

Универсальной средней потери нет: возможны доплата, простой, экспертиза и судебные расходы. В договоре фиксируйте заверения продавца о законности ввоза и платежах, порядок возмещения потерь. Эти условия помогут предъявить требование, но не отменят обязанность перед государством.

О том, как не переплатить при покупке привезенного из-за рубежа автомобиля, «За рулем» уже подробно рассказывал.

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