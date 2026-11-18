Москвич М70 начал работать в такси в Москве и Подмосковье

Кроссоверы «Москвич М70» добрались до пассажирских перевозок: машины вышли на линии такси в Москве и Московской области. Парк ими пополнила компания Loft Taxi, работать автомобили будут в тарифе «Комфорт+». В пресс-службе марки уточнили, что речь идет об одном из первых случаев, когда новая модель занята в такси.

«Комфорт+» на «Москвиче»: турбомотор и робот

Для перевозок выбрали версию со 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра. Коробка передач – семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Колесная база кроссовера составляет 2765 мм.

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Что почувствует на себе пассажир? Двухзонный климат-контроль и закрытые пороги – последние не дают испачкать одежду при посадке и высадке. Мелочь, но в такси именно из таких деталей складывается впечатление от поездки.

В таксопарке рассказывают: первые водители отзываются об автомобиле хорошо, хвалят динамику и управляемость. По предварительным наблюдениям, на сотню километров уходит 6,7 литра топлива. Отмечают также просторный салон и удобство посадки.

О том, сколько сегодня стоят новые кроссоверы и внедорожники, «За рулем» уже рассказывал.

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