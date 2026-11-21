Эксперт Иянов назвал 5 причин слабой работы автомобильной печки зимой

С наступлением холодов часть водителей замечает, что отопитель салона уже не справляется со своей задачей. Леонид Иянов, заместитель директора направления механического ремонта холдинга «Авилон», пояснил: искать виновника только среди деталей печки не стоит. По его словам, куда чаще проблема кроется в системе охлаждения либо в климат-контроле.

Начать проверку логично с антифриза. Когда жидкости мало, через радиатор отопителя она проходит хуже, и салон прогревается вяло – систему в таком случае стоит осмотреть на утечки. Еще один возможный виновник – термостат. Если он заклинил в открытом положении, двигатель не выходит на рабочую температуру быстро; зимой мотор может оставаться холодным даже после долгой поездки.

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Третья причина – забитый радиатор печки. Со временем в нем копятся отложения, особенно когда антифриз меняют редко. Теплообмен из-за этого ухудшается, и печка греет слабее.

Случается и другое: двигатель уже прогрет, а из дефлекторов дует холодом. Тогда внимание стоит уделить заслонке климатической системы, которая отвечает за регулировку температуры. Замыкает список загрязненный салонный фильтр – воздух может быть горячим, но в салон он поступает слишком слабым потоком, поэтому автомобиль прогревается дольше.

Иянов отмечает: автовладельцы нередко ищут неисправность непосредственно в печке, хотя причина может быть в системе охлаждения двигателя. Эксперт советует не ограничиваться заменой фильтра или доливом антифриза, а провести полноценную диагностику. Особенно если к слабому обогреву добавились перепады температуры двигателя или падение уровня охлаждающей жидкости.

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