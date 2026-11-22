Владелец Camry Hybrid судится с Toyota: подробности

Иск к Toyota подал житель штата Иллинойс. По его версии, японский производитель знал о неисправности гибридной системы в Camry Hybrid 2026 года, однако продажи не остановил. Об этом сообщает Autoblog.

Свою машину мужчина купил в декабре 2025-го. Минуло всего несколько дней – и компания объявила отзывную кампанию, под которую попали свыше 55 тысяч автомобилей, включая Camry Hybrid и Corolla Cross Hybrid. Причина – гайка внутри гибридного инвертора, которую на заводе затянули недостаточно плотно.

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Чем это грозило на практике? Крепление со временем могло ослабнуть, машина теряла мощность, а в худшем случае не исключались замыкание и даже возгорание.

Истец настаивает: о проблеме в Toyota знали еще с ноября 2025 года. Именно тогда поступил первый сигнал – про неисправный автомобиль, который не заводился. Дилеры же, по его словам, продолжали продавать потенциально дефектные машины. Сам он остался без колес на несколько месяцев: с конца февраля до августа 2026-го автомобиль простоял у дилера, пока компания готовила решение.

Теперь Toyota добивается закрытия дела. Аргументы такие: покупателю бесплатно предоставили подменные автомобили на весь срок ремонта, да и сам ремонт выполнили без оплаты – значит, никакого ущерба не было. Мужчина с этим не согласен: машина, утверждает он, упала в цене, а права потребителя оказались нарушены.

Toyota Camry

О том, какие автомобили реже требуют серьезного ремонта, «За рулем» уже рассказывал.

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