Смирнов: ЦБ планирует разрешить продажу полисов ОСАГО через «Госуслуги»

Центробанк не отказался от идеи продавать полисы ОСАГО через «Госуслуги». Об этом 17 ноября на конференции «Барьер-2026. Противодействие страховому мошенничеству» заявил директор департамента страхового рынка регулятора Илья Смирнов.

«Я уже говорил, и я хочу повторить еще раз, что мы не отступаем от нашей инициативы в части реализации продажи полисов ОСАГО через«Госуслуги». Мы считаем, что это крайне правильная норма», – отметил Смирнов.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Поначалу сервис охватит не всех: купить полис таким способом смогут таксисты и мотоциклисты. Именно они, по словам главы департамента, «исторически больше страдали» от недоступности ОСАГО.

В октябре Смирнов уже говорил о возможной централизации борьбы со страховым мошенничеством и о решении проблемы доступности полисов ОСАГО – в том числе через оформление договоров на «Госуслугах» или сайте Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Тогда же он отмечал, что в целом по стране вопрос доступности страховки решен, а число жалоб снижается.

О том, сколько страховщики заработали на подорожании полисов ОСАГО, «За рулем» уже рассказывал.

Обзор выгодных предложений по ОСАГО в 2026 Согласие – ОСАГО. 100% онлайн за 5–10 минут. Дополнительно можно оформить Белую карту (расширение к ОСАГО для поездок в Беларусь) или Мини-каско — покрывает ущерб, даже если у виновника нет полиса. АльфаСтрахование – ОСАГО. Е-ОСАГО. Страховая сумма до 500 000 ₽. Минимальный срок от 20 дней. Сравни – ОСАГО. Сервис подбора и покупки полиса ОСАГО в 3 шага: рассчитать стоимость - выбрать лучшее предложение - купить. Mafin – ОСАГО. Сервис автоматически заполняет данные автомобиля и сохраняет расчёты. Бонус от «За рулем»: промокод AFFILEAD10 - кэшбэк 10% от стоимости полиса. Примените промокод на сайте страхователя, введя его в специальное поле «Промокод». Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль. Реклама:

ООО "СК "Согласие". 7706196090 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6ayxwYUt6D6Z4tCQTusKfqc9FgyCrvkTDbnpgUUGzP81WHYQoJ

АО «АльфаСтрахование». 7713056834 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Fxae14GfsEb4WxKciSQEhvdLGPhAChhzzStRRiZat3zcxCcUL

ООО "ЭЛ СИ СИСТЕМС". 7730004900 23HWSj1HUuahiZs4tCUg4ytv466ktK1pNHHqrSbUJgMRKqMpDyDwhMj6r3QEC5eZDsm6zyffa3TKiF

ООО «Сравни.ру». 7710718303 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aykNXZb8AwGcLEwiHGeKbp71e4PeeoMEBzvsxPt8EwdPdHQan