NHTSA проверит 1033632 Honda и Acura из-за неисправности функции «старт-стоп»

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало проверку 1 033 632 автомобилей Honda и Acura. Поводом стали сбои функции «старт-стоп», о чем говорится в официальном письме американского агентства. В список попали Honda Odyssey, Passport, Ridgeline, Pilot и Acura MDX – все 2024-2026 модельных годов.

По этим машинам зафиксировали 701 жалобу на «старт-стоп». В обычном режиме система глушит двигатель при полной остановке ради экономии топлива и запускает его снова, когда водитель убирает ногу с педали тормоза. Правда, на деле владельцы сталкивались с другим сценарием: автомобиль глох на светофоре и не заводился. До ДТП или несчастных случаев, насколько известно, эта неисправность пока не доводила.

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Причем в марте 2025 года NHTSA уже объявляло о проверке 2,2 млн автомобилей Honda – все из-за той же системы «старт-стоп». Причина тогда, по словам агентства, была иной.

О том, какие кроссоверы редко подводят владельцев, «За рулем» уже рассказывал.

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