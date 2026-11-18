Аналитик Целиков: Продажи европейских авто в России в октябре упали на 25%

Октябрь 2026 года принес европейским автобрендам в России спад: новых легковых машин таких марок продали 5,7 тыс. против 7,55 тыс. годом ранее. Сегмент просел ровно на четверть. Данными поделился руководитель «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

За январь – октябрь картина другая. С начала года в стране продали почти 55 тыс. таких автомобилей – на 45% больше, чем за те же десять месяцев прошлого года. Доля европейских брендов на рынке сейчас составляет 5%, то есть каждый двадцатый проданный автомобиль.

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Список самых востребованных европейских марок за 10 месяцев возглавил Volkswagen – 13,2 тыс. штук. Следом идут BMW с 12,5 тыс. и Audi с 10,8 тыс. Далее расположились Mercedes-Benz (8,5 тыс.), Skoda (3,7 тыс.), Land Rover (2,3 тыс.), Porsche (1,5 тыс.), Volvo (0,7 тыс.). Замыкают список Mini и Citroen – по 0,3 тыс. у каждого.

Поставки таких машин в Россию идут по схемам альтернативного импорта. Больше половины – 59% – приезжает с китайского рынка, уточняет Целиков.

О том, куда идет российский авторынок, «За рулем» уже разбирался вместе с экспертами.

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