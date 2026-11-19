В Belgee назвали самую популярную модель марки на российском рынке

Кроссовер Belgee X50+ оказался самой востребованной моделью марки в России: за десять месяцев и первую неделю ноября 2026 года его приобрели более 21 тысячи покупателей. Общие же продажи Belgee с начала года превысили 50 тысяч автомобилей – такие данные приводит пресс-служба бренда. Вторым по популярности идет среднеразмерный кроссовер X70, разошедшийся тиражом свыше 13 тысяч экземпляров. А замыкает тройку лидеров седан S50 с результатом больше 7 тысяч машин.

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Под капотом X50+ стоит четырехцилиндровый бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра с непосредственным впрыском топлива. Его мощность составляет 147 лошадиных сил при 5500 оборотах в минуту. В паре с двигателем работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями мокрого типа.

Вся российская линейка Belgee насчитывает четыре модели: кроссоверы X50+ и X50, более крупный X70 и седан S50. Кстати, ранее уже сообщалось, что с момента запуска в России бренд Belgee продал 150 тысяч автомобилей.

О том, как белорусская сборка отразилась на Geely Monjaro, «За рулем» уже рассказывал.

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