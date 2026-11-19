В продажу вышел кроссовер Jetour в ретростиле за 1,2 млн рублей
Jetour, марка, входящая в концерн Chery, открыла прием предзаказов на TX (Tourer) EV. Для нее это первый полностью электрический автомобиль, причем сразу в компактном кроссовере.
Цены и внешность Jetour TX EV
На китайском рынке новинку предложили в пяти комплектациях. Ценник – от 99 900 до 145 900 юаней, в пересчете это примерно 1,2-1,8 млн рублей.
Внешность решена в стилистике Square-Circle Symbiosis. Угловатые пропорции кузова сочетаются с круглыми фарами в ретро-стиле.
Габариты TX EV: длина – 4605 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1700 мм, колесная база – 2735 мм.
ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!
Батарея, запас хода и динамика
Тяговый аккумулятор – 65-киловатт-часовая литий-железо-фосфатная батарея серии Rhino производства Chery. С такой емкостью запас хода по циклу CLTC достигает 550 км; по WLTP это около 446 км.
Заднеприводная версия получила электромотор на 268 л. с. и 285 Н·м. С места до 100 км/ч она ускоряется за 7,5 секунды.
У полноприводной модификации суммарная отдача – 369 л.с. и 427 Н·м. Разгон 0-100 км/ч у нее занимает 5,5 секунды.
«За рулем» уже рассказывал , что Geely Galaxy Starship 7 (в России - Geely EX5) получил полный привод.
Понравилась публикация?
Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:
1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» можно читать и в Телеграм