Встроенное устройство на Lada Azimut позволит машине обмениваться данными с дорогой

На выставке «Транспортная неделя» госкомпания «Автодор» впервые представила кроссовер Lada Azimut, оснащенный встроенным транспондером.

Транспондер монтируется прямо на заводском конвейере и обеспечивает связь телеметрии машины с дорожной инфраструктурой.

Проект «Автодор» реализует вместе с технологическими партнерами. В госкомпании отметили, что давно вынашивали идею выпускать транспортные средства сразу со встроенным идентификатором, который взаимодействует с дорогой.

Возможности технологии не сводятся к оплате проезда по платным трассам. В частности, она позволяет выводить на приборную панель персональные предупреждения об авариях и препятствиях. Кроме того, встроенный транспондер пригодится для бесконтактного доступа на городские парковки, а также на стоянки аэропортов, вокзалов, торговых и бизнес-центров.

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Напомним, серийное производство Lada Azimut на глубоко переработанной платформе Vesta стартовало в Тольятти 25 сентября. Длина кроссовера составляет 4416 мм, ширина 1838 мм, высота 1607 мм, колесная база 2675 мм. Объем багажника – 508 л, дорожный просвет заявлен на уровне 208 мм.

Продажи новинки ожидаются в начале декабря. Флагман АВТОВАЗа предложат с двумя бензиновыми атмосферниками собственной разработки: 120-сильным объемом 1,6 литра и 132-сильным объемом 1,8 литра. В паре с ними будут работать шестиступенчатая механика и вариатор.

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