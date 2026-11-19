У Газели NN появилась новая доступная комплектация

«Современные транспортные технологии» объявили о начале продаж коммерческих автомобилей «Газель NN» в обновленной комплектации «Стандарт».

Новая версия получила светодиодные фары и оперение кабины от поколения NN, а внутри – панель приборов, сиденья и дверные карты от модели Next.

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Что до безопасности, то здесь есть подушка безопасности, система динамической стабилизации ESC и дисковые тормоза на всех колесах. Светодиодная оптика, кстати, заметно лучше освещает дорогу, чем прежние галогеновые фары.

Теперь семейство NN делится на две линейки: флагманскую «Комфорт» и более доступную «Стандарт».

«Стандарт» предлагается во всех кузовных модификациях с полной массой 3,5 и 4,6 т. На выбор – четыре мотора: дизельный G51А (149,6 л. с.), бензиновый Evotech A275 (107 л. с.), битопливный Evotech A2755 с возможностью работы на пропан-бутане (107 л. с.) и метановый Evotech A3055 (122 л. с.). Помимо пятиступенчатой коробки передач, для дизельных версий опционально доступна шестиступенчатая; такие машины полной массой 3,5 т можно оснастить усиленной подвеской.

ГАЗель NN

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