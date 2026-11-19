Стало известно, когда Volga перейдет на российские агрегаты

Замещение импортных агрегатов в автомобилях Volga уложится в ближайшие два-три года. Такую оценку в интервью NN.RU озвучил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Локализация, по его словам, уже не стоит на месте и идет полным ходом.

Что уже сделано на площадке? «Все цеха построены, осваивается производство двигателя, производство коробки передач. Лично общаюсь с другими заводами, которые являются „комплектаторами“ [...]. Очень быстро произойдет замещение китайских компонентов на российские», – заявил глава региона.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Возрождением легендарной марки в Нижнем Новгороде занимается компания «Производство легковых автомобилей» (ПЛА). В аренду ей передали площадку, где раньше собирали Volkswagen и Škoda, а вместе с ней – права на использование бренда Volga.

Весной компания представила модели обновленного бренда, и эксперты заметили в них схожесть с машинами китайского бренда Geely. Никитин в разговоре с NN.RU напомнил, какие «народные» автомобили не раз проходили путь русификации, подчеркнув: нынешний проект развивается по похожему сценарию.

По сути, заявление губернатора подтверждает курс на поэтапную локализацию производства Volga. Если планы удастся реализовать в заявленные сроки, проект возрождения марки вполне может стать одним из примеров полноценной русификации автопроизводства на базе бывших площадок иностранных концернов.

О том, как в России стимулируют локализацию автокомпонентов, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!