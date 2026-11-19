Купленная маркой BMW Alpina бросит вызов Mercedes-Benz

Покупку люксовой марки Alpina в BMW решили использовать для усиления позиций на индийском рынке. Именно там, по данным Reuters, новоприобретенный бренд дебютирует уже в следующем году – ставка сделана на состоятельных клиентов. Агентство ссылается на источники, знакомые с планами концерна.

Индия выбрана не случайно. Продажи BMW в стране растут быстрее рынка, и до лидера люксового сегмента – Mercedes-Benz – остается все меньше. Причем спрос на дорогие машины здесь обгоняет общий: покупатели уходят от стандартных моделей к более персонализированным версиям, и успех Mercedes- Maybach это наглядно подтверждает.

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Формат запуска – отдельный бренд, а не просто новая линейка. Alpina собираются представить в десяти индийских городах. Кстати, BMW уже ищет людей на позицию, связанную со стратегией развития дилерской сети: в задачи войдут подбор партнеров и анализ конкурентной среды.

Логика портфеля простая: марка должна занять промежуток между нынешними моделями BMW вроде X1 и 3 Series и сверхдорогим Rolls-Royce. По сути, речь о прослойке, которой компании пока не хватает.

Есть и внешний фактор. Индия и ЕС приближаются к ратификации торгового соглашения, предусматривающего снижение пошлин на дорогие автомобили, – это заметно облегчит жизнь люксовым брендам. Пока же цифры скромные: в 2025 году на люксовые модели пришлось чуть более 1% от общего объема продаж легковых автомобилей в Индии, а сам рынок составил 4,4 млн единиц.

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