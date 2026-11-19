Эксперт Ладушкин: Шины на электромобилях изнашиваются на 10-20% быстрее

Покрышки на электромобилях стираются, в среднем, на 10-20% быстрее, чем на машинах с двигателем внутреннего сгорания. Причина не только в манере езды, но и в конструктивных особенностях: тяжелая батарея, иная развесовка и мгновенная отдача крутящего момента. Об этом рассказал Евгений Ладушкин, автоэксперт и руководитель компании LEM Solution.

Вес батареи и крутящий момент

Батарея добавляет машине массы, а вместе с ней – нагрузку на колеса. Плюс у электрокара другая развесовка и способность мгновенно передавать на колеса куда больший крутящий момент, чем у обычного автомобиля.

«При активной эксплуатации это провоцирует пробуксовку и, как следствие, износ», – пояснил специалист.

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Есть и еще один фактор – рекуперация. Режим позволяет экономить заряд за счет «торможения двигателем», но при этом постоянно нагружает покрышки. В ситуациях, где обычная машина просто катилась бы накатом, электрокар притормаживает электромоторами – и шины изнашиваются.

Впрочем, многое зависит от стиля вождения. Аккуратная езда без пробуксовок – и разницы в износе колес между двумя типами машин практически не будет, заключил Ладушкин.

О том, какие зимние шины провалили тесты, «За рулем» рассказал ранее.

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