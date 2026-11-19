EVM готовит коммерческое авто на новых источниках энергии

Отечественный автопроизводитель EVM готовит к выпуску новую коммерческую машину, работающую на «новых источниках энергии». Возвращением к проекту EVM Pro это не станет. Об этом заявил генеральный директор компании Илья Рашкин.

Сейчас, по его словам, EVM обсуждает с партнером, как развивать коммерческое направление. Основной массив работ над новинкой намечен на 2027-2028 годы. Правда, приоритеты у компании прежние: легковой сегмент и выполнение уже заявленных планов, подчеркивает Рашкин.

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Еще один ожидаемый рубеж – 2028 год. Именно тогда, как рассчитывает глава EVM, может появиться российская аккумуляторная батарея для электромобилей. Ставка здесь на «Рэнеру» – производителя литий-ионных аккумуляторов, входящего в структуру «Росатома».

Такую батарею в компании ждут и готовы изучить предложенный вариант. Впрочем, к экономике и техническим решениям EVM подходит тщательно, подчеркивает Рашкин.

Параллельно производитель собирается локализовать выпуск тягового привода – электродвигателя, редуктора и инвертора. Конкретные шаги проекта уже прорабатываются вместе с китайским партнером.

Напомним: вместе с «Яндексом» EVM делает электромобили и гибриды под российским брендом UMO на заводе «Москвич». Первенцем марки стал электрический кроссовер UMO 5, а в конце октября в продажу вышел гибридный семейный кроссовер UMO 8. Обе модели построены на базе китайских GAC.

О скором выходе электрического Defender «За рулем» уже рассказывал.

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