Nissan представил панель капота из композита на волокнах ананасовых листьев

Nissan показал панель капота, сделанную из натурального волокнистого композита. Основа – тканые волокна, которые получают из ананасовых листьев. Материал разработали вместе с японской Food Reborn Co. Ltd.; эта компания занимается биоразлагаемыми материалами.

Такая панель относится к натуральным композитам. Некоторые гоночные серии уже требуют применять их для внешних кузовных элементов. Загвоздка в цене: обычно подобные материалы заметно дороже обычного углепластика.

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По данным Nissan, готовый композит показывает более высокую прочность на растяжение, чем обычные натуральные композиты на основе льна. Льняные материалы, кстати, использует BMW в спортивных машинах.

Производство состоит из нескольких шагов. Сначала из листьев вытаскивают волокна, потом прядут плоскую нить. Из нее ткут полотно, пропитывают смолой и формуют кузовную панель.

Каждый год фермеры во всем мире выбрасывают свыше 50 миллионов тонн ананасовых листьев. Этого хватило бы, чтобы снабжать автопром сырьем и не мешать производству продуктов питания.

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