Bentley: все квоты на электрический кроссовер Torcal на 2027 год распределены

Свободных слотов в производственном плане Bentley Torcal на 2027 год не осталось: весь объем уже распределен. Об этом Autonews.ru рассказал представитель компании, а Automotive News пишет, что теперь британский люксовый бренд готовится принимать заказы на 2028-й.

Правда, точное количество машин, которые Bentley собиралась выпустить в 2027-м, так и не раскрыли. Без этой цифры судить о том, насколько высоким вышел спрос на первый электромобиль марки, попросту невозможно.

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«Мы очень довольны откликом и сложившейся ситуацией», – заявил представитель Bentley.

Квоты, спрос и новая аудитория

Заметили в компании и другой эффект: Torcal привел к марке клиентов, которых раньше здесь не видели, – новых и более молодых. Объяснение напрашивается само: в нынешней линейке из четырех моделей вместе с Bentayga, Continental и Flying Spur электрокроссовер оказался начальной ступенью.

В США, между прочим, цены на Torcal начинаются от 222 495 долларов. По курсу на 18 ноября 2026 года это около 18,3 млн рублей.

Bentley Torcal

Технические характеристики и версии

Torcal – первый полностью электрический кроссовер за всю историю британской марки. Обе версии оснащены двумя синхронными электродвигателями с постоянными магнитами.

Базовая модификация выдает 821 л. с. и 1194 Н·м крутящего момента. До 100 км/ч такой кроссовер разгоняется за 3,4 секунды, максимальная скорость – 250 км/ч.

У Torcal S отдача выше: 888 л. с. и 1350 Н·м. Сотню эта версия набирает за 2,9 секунды, а предельная скорость достигает 260 км/ч.

Bentley Torcal

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