Cколько нужно ездить зимой, чтобы зарядить аккумулятор

С первыми холодами многие водители получают неприятный сюрприз: машина, которая вчера заводилась с пол-оборота, утром отвечает натужным гулом стартера. И причина далеко не всегда в поломке – дело в том, как автомобиль эксплуатируют. Короткие рейсы «дом – работа», которые зимой как раз и ценят за тепло в салоне, по сути, медленно добивают аккумуляторную батарею.

В холодное время электрика нагружена куда сильнее обычного. Загустевшее моторное масло сопротивляется провороту, и стартеру приходится тратить гораздо больше энергии, чтобы провернуть коленвал. Остывший электролит, между прочим, тоже ведет себя иначе: он хуже проводит ток, а значит, реальная емкость батареи падает.

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Вся загвоздка – в физике зарядки. Пока под капотом холодно, АКБ принимает энергию от генератора крайне неохотно.

Сколько минут нужно батарее

При температуре около – 20 градусов аккумулятору требуется минимум 15-20 минут работы двигателя – и только на то, чтобы вернуть заряд, израсходованный на один единственный утренний пуск. Если дорога до офиса занимает столько же, батарея трудится «в ноль»: запаса на вечерний выезд не остается.

Компенсировать дефицит энергии помогает не столько пройденное расстояние, сколько время работы мотора и температура в подкапотном пространстве. Полноценно заряжаться АКБ начинает лишь после того, как прогреется от двигателя; для уже теплой машины ориентировочные показатели будут другими.

Долгие морозы плюс поездки длиной в 15-минутные перебежки – и недозаряд копится неделями. Итог предсказуем: даже свежая батарея может сдаться в самое неподходящее утро.

Зачем двигателю долгие поездки

Длительное нахождение в пути полезно не только электрике. Современным моторам с непосредственным впрыском оно нужно особенно: при холодном пуске часть бензина неизбежно попадает в моторное масло. На коротком маршруте топливо не успевает испариться, смазывающие свойства масла ухудшаются, а износ деталей ускоряется.

Испаряется бензин только тогда, когда двигатель вышел на рабочую температуру и поработал продолжительное время.

Если специфика жизни не предполагает дальних вояжей, специально «выгуливать» машину ради подзарядки необязательно. Специалисты советуют придерживаться простого правила: раз в месяц снимать аккумулятор и заряжать его стационарным зарядным устройством в теплом помещении. Так удается избежать глубокого разряда и продлить срок службы батареи на несколько сезонов.

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