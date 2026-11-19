Почему мыть автомобиль зимой нужно минимум раз в неделю

Зима в России – тяжелое испытание для машины любого возраста. Дорожные службы щедро рассыпают соль и реагенты, а вместе со снегом и грязью они образуют на кузове агрессивную смесь. Она не просто пачкает металл: влага задерживается на поверхности, и лакокрасочное покрытие постепенно разрушается. Если ничего не делать в ноябре, к марту очаги коррозии найдутся даже на относительно свежем автомобиле.

Коварство дорожной химии – в ее гигроскопичности. Соль притягивает воду и мешает ей испаряться даже на морозе. В микротрещинах краски, полостях порогов и на деталях днища постоянно остается электролит, который ускоряет окисление металла. Скрытые зоны страдают сильнее всего: колесные арки, нижние кромки дверей, элементы подвески и диски.

Чтобы металл реже контактировал с агрессивной средой, специалисты советуют наносить защитный слой до устойчивых морозов. Для рядового водителя существует три основных варианта защиты кузова. Главное – не тянуть с этим до момента, когда дороги уже вовсю обрабатывают реагентами.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Мойка зимой: температура, сушка и утренняя чистка

Многие автовладельцы уверены, что мыть машину на морозе бессмысленно или вредно. На деле соляной налет нужно смывать как минимум раз в неделю. Правда, есть несколько правил безопасности.

Резкие перепады температуры ни к чему хорошему не ведут. Нельзя сразу лить горячую воду на ледяной кузов – на лаке и стеклах могут пойти микротрещины. Лучше дать машине постоять в теплом боксе 10-15 минут, а уже потом начинать мойку.

После мойки кузов нужно тщательно просушить. Воду убирают из всех проемов, замков и с уплотнителей дверей. Иначе на следующее утро можно не попасть в салон из-за примерзших «резинок».

Утром не стоит ограничиваться очисткой одного лобового стекла. Снежная «шапка» на крыше при резком торможении способна сползти на обзор и спровоцировать ДТП, а снег на фарах в разы снижает яркость освещения. Еще один момент – выхлопная труба: если машина застряла в сугробе и вы ее прогреваете, забитый снегом выхлоп может привести к попаданию угарного газа в салон.

Своевременная защита кузова в ноябре обходится в десятки раз дешевле, чем покраска или замена порогов через два-три года езды по «соленым» дорогам.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!