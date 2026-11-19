Эксперт Бабушкин перечислил 3 признака критического износа тормозных колодок

Даже небольшое падение эффективности торможения на скользком покрытии способно обернуться потерей управления машиной – об этом предупредил технический директор LYNXauto Андрей Бабушкин. Пределом, когда накладка еще считается допустимой, он назвал 2-2,5 мм. Но доводить до этой отметки, по его словам, не стоит.

Наружная колодка не дает полной картины. Изнутри деталь стачивается сильнее, а водитель при самостоятельной оценке обычно смотрит на ту сторону, что видна без разборки. Если на внешней накладке осталось 3-4 мм, менять ее уже пора, хотя формально до критического минимума еще есть запас.

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Есть и другие тревожные сигналы. Полностью стертый фрикционный слой означает, что торможение идет по паре «сталь по чугуну», а коэффициент трения в таком случае критически низкий. При сильном износе поршень тормозного цилиндра выходит почти на максимум – появляется риск перекоса и заклинивания.

Бабушкин также отметил: если механизмы исправны, равномерный износ накладок сам по себе не должен мешать ABS и системам курсовой устойчивости. Другое дело – механические неполадки: затрудненный ход суппорта, искривление или заклинивание направляющих. В такой ситуации активные системы безопасности не смогут работать как положено даже с новыми колодками.

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