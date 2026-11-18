В Калуге стартовало производство кузовной электроники для Tenet, Jetour и Changan

Расположенный в Калуге завод «Автоэлектроника» запустил автоматизированную линию поверхностного монтажа для выпуска автомобильной электроники.

Об этом сообщает источник со ссылкой на министра экономического развития и промышленности Калужской области Анну Королеву. Уточняется, что речь идет о выпуске блоков кузовной электроники для автомобилей Tenet, Jetour и Changan. Отметим, что первые два бренда выпускаются в России: Tenet – это адаптированные модели Chery, а Jetour локализуется как прокси-марка Jeland.

А вот у Changan собственного автопроизводства в РФ пока нет. При этом еще минувшим летом в планах калужского предприятия упоминания о Changan не было – только о Jetour и Tenet.

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АО «Автоэлектроника» – один из крупнейших производителей автокомпонентов в России, и его действующая линия по производству кузовной электроники загружена на 100%. Запуск новой линии позволяет расширить ассортимент и добавить в него сложные двухсторонние платы.

«Высокоточное оборудование способно устанавливать до 150 тысяч компонентов в час с точностью 25–35 микрометров. Линия позволяет монтировать детали на обе стороны платы, а трехэтапный контроль качества включает 3D-инспекцию, оптическую и рентгеновскую проверку», – говорится в сообщении.

Ранее «За рулем» рассказал о комплектациях Jeland С7, который должны локализовать как раз в Калуге.