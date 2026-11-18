Столичный форум промышленного дизайна соберет государство, бизнес и дизайнеров

19 ноября 2026 года Центр промышленного дизайна Лаб 20-50 при поддержке Минпромторга РФ и Музея Транспорта Москвы проведет форум «Дизайн День».

Площадкой станет пространство «Клуб» по адресу: Новорязанская улица, дом 27. Посещение бесплатное, но требуется предварительная регистрация на сайте фпд.online.

Мероприятие объединит главную тему музея – транспорт – с деловой повесткой развития российской промышленности. В форуме примут участие представители органов власти, отраслевых ассоциаций, промышленных предприятий и профессионального дизайн-сообщества.

Программа построена в виде разговора о том, как промышленный дизайн меняет производство. Откроет форум панельная дискуссия: как продуманный дизайн влияет на экономику продукта и делает российские компании узнаваемыми.

Продолжит тему публичное интервью об облике московской промышленности – о превращении заводов в бренды и роли города в этом процессе.

Вторая половина дня посвящена живому разговору о профессии. Формат интеллектуального стендапа «Лица дизайна» – это короткие личные истории практиков о создании ДНК городского транспорта, востребованных решениях и подготовке к беспилотному будущему. Завершит день дизайн-баттл, где профессионалы посоревнуются в красноречии и умении видеть суть предметного мира.

В течение дня участники смогут посетить экспозицию Музея Транспорта Москвы.

«Дизайн День» – крупнейшее отраслевое мероприятие страны, посвященное индустрии промышленного дизайна. Оно проводится с 2020 года и стало авторитетной площадкой для дискуссий между государством, промышленностью и дизайн-сообществом.

Центр Лаб 20-50 реализует проекты, повышающие привлекательность и конкурентоспособность отечественного производства, а также ведет опытно-конструкторские работы для транспортно-машиностроительного комплекса РФ. Центр – победитель престижных мировых премий: Red Dot Award за концепт городского электропоезда AIRSCP, iF Design Award за концепт автономной транспортной системы OIII и A'Design Award за проект вагона метро «Москва 2024».

Музей Транспорта Москвы – пространство городской культуры движения, где в центре внимания технология, история и человек. В сентябре 2026 года Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в отреставрированном здании гаража Константина Мельникова новый музейный комплекс площадью более 20 тыс. кв. м. В него входят постоянная экспозиция, пространство «Клуб», детский центр «Автолаборатория», Архивно-библиотечный центр, кафе, сувенирные магазины и музейный двор.

«За рулем» можно читать и в Телеграм