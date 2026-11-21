Компактный автодом NTR 4X обещает сон на шестерых без перестройки мебели

Производитель Hunter Nature представил модель NTR 4X – прицеп длиной всего 3,7 метра, который благодаря подъемной крыше и грамотной организации пространства способен разместить до шести человек.

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Концепция «4+2» распределяет спальные места по трем зонам: электрическая крыша дает полноценную двуспальную площадку, в передней части размещены две стационарные двухъярусные кровати, а в центре П-образная группа сидений с трансформируемым столом превращается в еще одно двуспальное место. Четверо путешественников размещаются с комфортом, при этом не требуется трогать мебель, а еще двое получают резервные места.

Крыша поднимается на 45 см, увеличивая высоту потолка и свободу передвижения; сетчатые вставки обеспечивают вентиляцию и защиту от насекомых. Механизм с рычагами-ножницами и пневмостойками, по заявлению разработчиков, управляется одной рукой. В холодное время крышу можно опустить, чтобы сократить теплопотери, хотя дополнительный простор тогда исчезает.

Кузов шириной 222 см дает внутреннее пространство шириной около 166 см и длиной 294 см при высоте 191 сантиметр.

Предусмотрен санузел между ярусами и холодильником. Снаряженный вес автоприцепа составляет от 1400 до 1600 кг при допустимой общей массе 2500 кг, то есть запас грузоподъемности достигает примерно 900-1100 килограммов.

В оснащении – стальное шасси, независимая подвеска, тормоза Knott, внедорожные шины 265/70 R17, солнечная система на 410 Вт, баки на 140 и 75 литров. Автономный отопитель, внешняя кухня и душ доступны, но за доплату.

Цена варьируется от 35 500 до 48 500 евро, полностью укомплектованная версия стоит около 58 500 евро.

Модель NTR 4X ориентирована на семьи с детьми и небольшие группы, которым нужна гибкость размещения, но требует подходящего тягача и внимательной проверки фактической загрузки.

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