Автостат: по количеству дилеров среди грузовых марок лидируют Sitrak и Howo

Агентство «Автостат» опубликовало статистику изменения количества дилерских центров у различных грузовых марок.

В таблице количество дилеров в январе 2023 года сравнивается с показателями октября 2026 года. Изменения за это время произошли значительные. Менее четырех лет назад отечественные ГАЗ и КАМАЗ уверенно удерживали первые строчки, имея чуть более сотни центров по России. Сегодня с такими цифрами не войдешь даже в Топ-5 – что с КАМАЗом и произошло. ГАЗ удержался на пятой позиции, добавив в свою сеть более 30 точек.

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А китайский FAW увеличил количество дилеров более чем на сотню – и все равно потерял одну позицию, сместившись с третьей строки на четвертую. Строчкой выше в нынешнем Топ-3 значится другой бренд из КНР – резко «стрельнувший» Dongfeng. А Sitrak и Howo, несмотря на все последние перипетии, показали уверенный рост сети и выбились в лидеры.

Для понимания: у Sitrak сейчас примерно столько же дилеров в РФ, сколько у АВТОВАЗа – «За рулем» приводил эти цифры.