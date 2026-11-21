НАПИ: за три года доля китайских грузовиков на рынке РФ сократилась в 1,5 раза

Несмотря на значительный рост количество дилерских центров, объемы продаж китайской грузовой техники в последние годы серьезно падают.

К такому выводу пришли в агентстве НАПИ, сравнив показатели 2023 и 2026 годов. Выяснилось, что весь грузовой авторынок за это время упал на 65% (41,5 тысяч единиц новой техники в январе-октябре 2026-го), но продажи китайской техники при этом упали на 77,7%, а российской – на 39,2%. Доля китайской техники сократилась на 22,3 процентных пункта (п.п.) до 38,9%. В то же время доля российских грузовиков выросла на 21,6 п.п. – до 51,0%.

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Взглянем на инфографику: наиболее серьезно просели продажи китайских седельных тягачей и самосвалов. В некоторых сегментах «китайцам» удается немного «добрать» за счет падения продаж аналогичной российской техники – фургонов, бортовых/тентованных грузовиков, а также подъемной и строительной техники. В целом же баланс снова сместился в сторону отечественных производителей.

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