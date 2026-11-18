Видеокамеры и мини-полигоны для проверки спидометров хотят узаконить

В России разработаны поправки в ГОСТ 33670-2015, которые изменят процедуру сертификации единичных транспортных средств и оформления свидетельств о безопасности колесных транспортных средств (СБКТС).

Документ уже проходит межведомственное согласование. Среди основных новшеств – обязательная видеофиксация въезда автомобилей в испытательные лаборатории: камеры планируют установить с правой и левой стороны, а трансляцию вести в режиме реального времени на официальном сайте лаборатории. Записи должны храниться не менее 24 месяцев в условиях, исключающих несанкционированный доступ.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Помимо видеофиксации, лаборатории обяжут фотографировать ряд испытаний: проверку на тормозном стенде, контроль уровня шума, дымности и содержания угарного газа в выхлопе, а также работу светотехники и определение суммарного люфта в рулевом управлении. Снимки с указанием сотрудника, проводившего съемку, нужно будет прикладывать к протоколу испытаний.

Другое важное изменение касается материально-технической базы лабораторий. Оценку ряда параметров автомобиля разрешат проводить только в специальных помещениях. В частности, динамические испытания (разгон, стабилизация, измерения) должны проходить на разгонной полосе длиной не менее 30 метров и шириной не менее 3 метров с ровным твердым покрытием.

Это новшество относится к проверке спидометров: на открытом воздухе их проверять будет нельзя, а контроль должен вестись при установившейся скорости не менее 25 км/ч. Как пояснили в ФГУП «НАМИ», требование связано с гармонизацией с Правилами ООН 39, которые предписывают проводить замеры при температуре 23±5 градусов.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин приветствует видеофиксацию: по его мнению, это позволит избежать ситуаций, подобных фиктивной сертификации разбитой в ДТП Tesla, которая в момент «проверки» находилась в США.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков согласен, что камеры усилят контроль, но напоминает: похожее правило действует на пунктах техосмотра, и левые диагностические карты все равно не редкость.

А вот требование о помещении для проверки спидометров оба эксперта считают избыточным. По подсчетам НАС, строительство крытого отапливаемого мини-полигона с идеальным покрытием обойдется примерно в 100 млн рублей, и такая возможность есть лишь у 4-5 лабораторий из 119 действующих. Расходы заложат в стоимость услуг, и оформление документов резко подорожает.

Антон Шапарин отмечает, что смысла в поправках нет: спидометры у большинства автомобилей электронные, и действующий порядок проверки вполне позволяет убедиться в их исправности.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!