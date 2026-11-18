СТТ расширяет линейку NN бюджетной модификацией с современным дизайном

Компания «Современные транспортные технологии» объявила о начале продаж автомобилей Газель NN в обновленной комплектации «Стандарт».

Заказать такую машину уже можно у официальных дилеров.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Новая версия сочетает в себе выразительный внешний вид поколения NN и неприхотливость Газели NEXT. Главное визуальное отличие – оперение кабины от флагманской модели со светодиодными фарами, которые обеспечивают раздельные модули ближнего и дальнего света.

Теперь семейство NN делится на две линейки в едином фирменном стиле: богатую «Комфорт» и более доступную «Стандарт». В салоне бюджетной версии установлены панель приборов, сиденья и дверные карты от модели NEXT. При этом все автомобили «Стандарт» оснащаются подушкой безопасности, системой динамической стабилизации ESC и дисковыми тормозами на всех колесах, а также широким выбором силовых агрегатов.

Генеральный директор СТТ Олег Марков отметил, что появление новой комплектации – это шаг навстречу клиентам, которым нужен современный облик и эффективный светодиодный свет, но по более доступной цене, чем полностью оснащенная модель NN.

Раньше владельцы Газелей NEXT самостоятельно устанавливали переднее оперение от NN, а теперь такой тюнинг не нужен, поскольку заводское решение с гарантией уже доступно.

Автомобили Газель NN Стандарт предлагаются во всех кузовных модификациях полной массой 3,5 и 4,6 тонны. На выбор доступны четыре двигателя: дизельный G51А мощностью 149,6 л.с., бензиновый Evotech A275 на 107 л.с., битопливный Evotech A2755 для работы на пропан-бутане и метановый Evotech A3055 на 122 л.с.

В базовое оснащение входит 5-ступенчатая коробка передач, для дизельных версий опционально доступна 6-ступенчатая. Задний мост имеет двухскатную ошиновку, а для дизельных машин полной массой 3,5 тонны можно заказать усиленную подвеску в рамках опции «тяжелые условия эксплуатации».

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!

«За рулем» можно читать и в Телеграм