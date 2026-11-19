При выборе технических жидкостей водители и СТО ориентируются на лабораторные испытания

Профессиональные охлаждающие жидкости российского бренда Sibiria признаны «Продуктом года для автомобилей» по итогам XVII национальной премии «Выбор потребителей». Победа в категории «Товары народного потребления» отражает один из главных сдвигов на рынке автокомпонентов: при выборе технических жидкостей водители и СТО ориентируются не на привычные логотипы, а подтвержденные лабораторные испытания.

Конкуренция за звание лидера потребительского признания в 2026 году оказалась внушительной. В один ряд с маркой Sibiria среди лауреатов премии вошли Правительство Москвы, «Лукойл», автобренд JELAND, Samsung Electronics, ВТБ, Альфа-Банк, Банк «Санкт-Петербург», СберФакторинг, «М.Видео» и «ВсеИнструменты.ру».

Решающим аргументом для членов жюри стали результаты независимых стендовых испытаний 2026 года. Тесты на коррозионную и кавитационную стойкость доказали, что антифризы Sibiria с запасом перекрывают нормативы ведущего международного стандарта ASTM D3306 для современных легковых и коммерческих двигателей с алюминиевыми и чугунными блоками.

Ресурс охлаждающих жидкостей Sibiria достигает 5 лет или 250 тыс. км пробега. Высокую стабильность продукции обеспечивают усиленный пакет функциональных присадок и чистая база из осмотической воды и моноэтиленгликоля высшего сорта — без агрессивных глицерина и метанола. Флуоресцентный индикатор в составе помогает специалистам быстро находить утечки под УФ-лампой, а заводская запайка горловины защищает канистры от подделок.

Продукцию Sibiria, более 20 лет представленную на российском рынке, выпускает «Дзержинский завод органического синтеза» (Нижегородская область), который входит в топ-3 крупнейших отечественных производителей охлаждающих жидкостей. Каждая партия проходит проверку в собственной аккредитованной лаборатории с выдачей паспорта качества и хранением арбитражных проб. Линейка включает карбоксилатные (OAT, класс G12+), гибридные (HOAT, G11) и традиционные (IAT) антифризы, а флагман Sibiria G12+ RED -50 работает в диапазоне от –50 до +133 °C (при давлении 1,52 бара в закрытой системе охлаждения).

О премии

Ежегодная национальная премия в области качества продукции и сервиса «Выбор потребителей» объединяет ведущих игроков российского потребительского и промышленного рынков. Победителей определяет экспертный совет с участием профильных отраслевых объединений на основании рыночной аналитики и отзывов покупателей. В 2026 году на XVII церемонии награды получили 109 лучших проектов из более чем 600 заявок, поданных крупнейшими корпорациями, финансовыми институтами, производственными и сервисными компаниями России.