Собранный в России Votour V6 уже продают по цене от 2 999 000 рублей

Бренд Votour открыл продажи кроссовера V6 и объявил цены.

Модель стала второй в серии V после городского V5 и рассчитана на повседневные поездки и загородные путешествия.

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V6 предлагается в комплектации «Престиж» с передним или полным приводом. Переднеприводная версия получила 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатую роботизированную коробку передач. Полноприводное исполнение оснащено 1,6-литровым турбодвигателем на 186 л.с. и 8-ступенчатым автоматом.

Цены составляют 2 999 000 и 3 299 900 рублей соответственно.

Уже в базовой переднеприводной комплектации автомобиль имеет высокий уровень оснащения. В него вошли панорамная крыша, продвинутая мультимедиа, широкий набор систем помощи водителю и пакет теплых опций.

Производство V6 налажено на высокотехнологичном автомобильном заводе холдинга «АГР» в Санкт-Петербурге, в Сестрорецке.

По сути, Votour V6 представляет собой Soueast S06, показанный весной и предлагавшийся за 3,1 млн рублей. Тот, в свою очередь, является обновленной «глобальной» версией Jetour Dashing, отличающейся лишь бамперами. При этом Soueast S06 у нас продавали в сборке «Автотора».

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