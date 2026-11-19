Минтранс предложил зеленые номера для автомобилей без водителя

Министерство транспорта России выступило с инициативой выделять государственные регистрационные знаки беспилотных автомобилей зеленым цветом.

Об этом на форуме «Транспорт России 2026» сообщил директор департамента цифрового развития ведомства Артем Юренков. По его словам, такое цветовое решение еще не используется, но может стать понятным сигналом для всех участников движения о том, что за рулем транспортного средства нет человека.

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Предполагается, что нововведение облегчит работу сотрудников ГИБДД, которые смогут визуально определять беспилотники на дороге. Кроме того, зеленые номера упростят распознавание таких машин дорожными камерами. Сейчас инициатива находится на стадии предложения, конкретные сроки и порядок внедрения пока не называются.

Подобные подходы применяются и за рубежом. В Абу-Даби с июля 2026 года действуют специальные синие номерные знаки для автономных транспортных средств: коммерческие беспилотники получают таблички с надписью Auto Drive, а тестовые образцы, проходящие испытания, с пометкой Test.

В Китае для беспилотных автомобилей (точнее, для машин с L3-автопилотом) ввели специальные номерные знаки, которые внешне отличаются от обычных. Главная особенность – буква Z в конце номера, которая и обозначает принадлежность к автономному транспорту.

В США единого стандарта нет, но в Неваде для тестируемых беспилотных автомобилей выдаются красные номерные знаки, а в Калифорнии и ряде других штатов акцент сделан на сертификации и отчетности операторов, а не на цветовом кодировании.

Российская инициатива, если она будет реализована, станет еще одним примером визуальной маркировки нового вида транспорта.

Ранее эксперт «За рулем» рассказал, как распознать автомобиль, движущийся на автопилоте.

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