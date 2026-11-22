Константин Ершов: Задача водителя зимой — не перегружать двигатель

Споры о том, греть ли машину, не утихают десятилетиями. Одни уверенно стоят по 15 минут с работающим мотором, другие заводят и сразу трогаются.

И те и другие по-своему правы – и одновременно неправы. Что происходит с современным мотором при холодном старте в минус 20° – если не греть и сразу ехать? Сколько секунд или минут прогрева действительно нужно – и от чего зависит это время? Как правильно трогаться и нагружать машину первые минуты после запуска? И почему зимой возрастает расход топлива?

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Мнение эксперта

Константин Ершов, технический специалист компании Rossko:

– И долгий прогрев двигателя, и запуск «на холодную» – одинаково вредны для мотора, только по разным причинам. Когда двигатель долго работает на холостых оборотах, топливо частично не сгорает и оседает на цилиндрах, смывая масляную пленку. В итоге повышается износ поршневой группы и расход топлива.

С другой стороны, резкий старт на непрогретом моторе – тоже удар по механике. Холодное масло густое и не сразу попадает во все каналы смазки, особенно в верхнюю часть двигателя. Первые минуты после запуска – самые критичные, и если сразу давать нагрузку, детали трутся «всухую».

Оптимальный режим – запуск, 3-5 минут работы на холостых, и затем плавное движение на низких оборотах до выхода двигателя на рабочую температуру. Такой подход продлевает жизнь двигателя, снижает расход топлива и защищает систему смазки.

С наступлением холодов многие водители замечают: топливо уходит заметно быстрее, чем летом. Зимний расход традиционно вырастает на 10-25 %, и этому есть вполне объяснимые технические причины, отмечает Ершов. Низкие температуры, повышенная нагрузка на двигатель и дополнительное энергопотребление делают эксплуатацию автомобиля менее экономичной.

Главный фактор зимней «прожорливости» – прогрев двигателя. Каждый автозапуск по сигнализации – это 5-10 минут холостого сжигания топлива. Плюс мощные потребители электроэнергии: печка, обогревы стекол, сидений, зеркал. Генератор увеличивает нагрузку на двигатель, и мотор расходует больше бензина даже на стоянке.

Зимние покрышки тяжелее летних, так как содержат больше мягких компонентов. К тому же в мороз давление в шинах падает примерно на 0,1 бар каждые 10 °C. Недокачанные колеса увеличивают сопротивление качению, и двигателю приходится работать интенсивнее.

Чтобы минимизировать лишний расход, проверяйте давление минимум раз в неделю. Допустимо выставлять его чуть выше летнего – так вы компенсируете неизбежное падение в морозы.

В мороз электронный блок управления подает больше топлива – для быстрого прогрева и компенсации плотного холодного воздуха. Смесь становится излишне богатой, и часть топлива не успевает сгореть.

Поэтому зимой особенно важно следить за исправностью термостата и лямбда-зонда. Если они работают некорректно, двигатель не перейдет в экономичный режим, и расход будет завышен до самой весны.

Полностью исключить рост расхода топлива зимой невозможно, но уменьшить излишние потери вполне реально. Каждая деталь – от давления в шинах до качества масла – влияет на то, как автомобиль переживает холода. Задача водителя в зимний период – следить за состоянием основных узлов и не перегружать двигатель. Тогда мотор прослужит дольше, а бак будет опустошаться заметно медленнее.

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