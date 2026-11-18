Компания «Яндекс» представила «Компас» — устройство для определения геопозиции

Яндекс показал компактное устройство, помогающее определять местоположение автомобиля, когда геолокация работает нестабильно.

Устройство получило название «Компас», и строго говоря, представляет собой OBD‑II‑модуль для точного определения геопозиции. Принцип действия такой: прибор подключается к CAN-шине автомобиля, считывает данные о скорости вращения колес и с помощью встроенного гироскопа и акселерометра определяет направление движения. Все эти данные «Компас» передает по Bluetooth в мобильное приложение для водителей такси.

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Алгоритм приложения объединяет эту информацию с последними поступившими сигналами геолокации и данными от Wi-Fi-точек. Таким образом, геолокация в режиме реального времени рассчитывается точнее, и машина даже в условиях нестабильной работы GPS перестает «прыгать» по карте. В компании рассчитывают, что устройство облегчит навигацию для водителей, а пассажирам позволит легче находить подъезжающую машину – сейчас на эту тему приходят тысячи жалоб.

В данный момент «Компасы» уже началии тестировать на 10 тысячах автомобилях такси – водители и таксопарки получают такие устройства бесплатно. В дальнейшем планируются развивать проект под использование подобных устройств в личных автомобилях.

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