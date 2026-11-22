Эксперт Капштык оценил преимущества оформления ОСАГО через «Госуслуги»

Перевод оформления ОСАГО на «Госуслуги» может сделать эту процедуру прозрачнее для водителей и заодно снизить сомнения в подлинности документов. Такую точку зрения в разговоре с Pravda.Ru озвучил Юрий Капштык – юрист, специализирующийся в том числе на безопасности дорожного движения.

Что даст покупка ОСАГО на «Госуслугах»

Главный плюс, по его мнению, – меньше пространства для мошенников. Когда полис оформляется через государственную платформу, риск нарваться на поддельный бланк или посредника с сомнительной репутацией заметно ниже.

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Еще один момент – автоматическая сверка сведений с подтвержденным аккаунтом. На практике это должно закрыть сценарий, при котором человек вроде бы получил документ, а в единой базе данных о нем ничего нет.

Электронная версия полиса будет под рукой в приложении – бумажный бланк, по сути, можно оставить дома.

Уведомления, сравнение тарифов и первый этап

По словам Капштыка, портал мог бы напоминать о продлении заранее – скажем, за 30 дней до окончания срока.

Полезной он считает и функцию сравнения предложений и тарифов разных страховщиков на самой платформе.

Правда, пока остается открытым вопрос, какие именно страховые компании и банки получат право продавать полисы через этот канал.

О том, как меняется российский авторынок, «За рулем» недавно рассказал на примере выпуска электроники для популярных брендов.

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