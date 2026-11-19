GWM сертифицирует в России крупный гибридный кроссовер Wey DE06

В России на сертификацию вышел новый кроссовер марки Wey. Речь о подзаряжаемом гибриде параллельного типа: машину можно заряжать от внешней сети. Задача модели – закрыть брешь, которая образуется после ухода с рынка Wey 05 и Wey 07.

Справка: Wey – премиальное подразделение Great Wall Motor, получившее название в честь председателя концерна Вэй Цзяньцзюня. На российском рынке марка появилась в 2023 году, а купить ее машины тогда можно было в дилерских центрах Tank. Правда, с продажами все складывалось не лучшим образом.

Цифры за январь-октябрь 2026 года говорят сами за себя: в России поставили на учет немногим более тысячи автомобилей премиальной марки, что на 41% меньше, чем за тот же отрезок 2025-го. А в ноябре продажи кроссоверов Wey 05 и Wey 07 фактически сошли на нет. У дилеров остались считанные экземпляры, поставки из Китая приостановлены. Впрочем, без пополнения модельный ряд не останется.

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Что известно о новом кроссовере DE06

Собирать машину будут в Китае – на заводе GWM в Тяньцзине. В 2025 году предприятие модернизировали специально под выпуск новых технически сложных автомобилей, и его мощность доходит до 500 тысяч машин в год. Выданные сертификаты и декларации действуют до ноября 2030-го.

Рыночное название в бумагах не значится: в графе «наименование продукции» указаны только заводской номер DE06 и марка Wey. Зато в блоке сведений о продукции есть кое-что полезное – длина не превышает 5000 мм, а колесная база укладывается в диапазон от 2901 до 3050 мм. Силовая установка – параллельный гибрид с возможностью внешней зарядки.

Если изучить тендеры и внутреннюю документацию GWM в Китае, выясняется, что кроссовер Wey DE06 построен на архитектуре GWM One – смежной с той, что легла в основу уже продающегося Wey V9X. По сути, DE06 – близкий родственник «девятки», чей заводской индекс DE08 или DE09 в зависимости от длины кузова. Все это позволяет утверждать: за кодом DE06 скрывается Wey V8X, вышедший на китайский рынок в августе этого года со стандартной колесной базой.

В Китае Wey V8X продается с двумя вариантами кузова. Стандартный – габариты 5040 х 2025 х 1808 мм при колесной базе 2968 мм. Есть и удлиненная модификация: расстояние между осями достигает 3050 мм, а общая длина – 5125 мм. Салон в любом случае пятиместный.

Характеристики и цены Wey V8X

Вероятно, в России сертифицируют именно стандартную версию Wey V8X. Формально ее кузов чуть длиннее лимита в 5000 мм, прописанного в декларации соответствия, – но здесь возможны и разница в методике измерений, и небольшие косметические правки внешности. А вот исполнение с вытянутой колесной базой в рамки по длине уже не вписывается.

Wey V8X

Базовый Wey V8X оснащен 1,5-литровым турбомотором, который работает в паре с двумя электродвигателями и 4-ступенчатой трансмиссией DHT. Суммарная отдача системы – 598 л.с. и 722 Нм. До сотни такой кроссовер разгоняется за 5,2 секунды. Тяговая батарея емкостью 44 кВт·ч обеспечивает 261 км электрического пробега по циклу CLTC, а 65-литровый бак позволяет проехать до 1561 км в смешанном режиме.

Wey V8X

Другое исполнение со стандартной колесной базой получило 2-литровый двигатель и электромоторы в несколько иной конфигурации. Отдача – 694 л.с. и 862 Нм, разгон до первой «сотни» занимает 4,5 секунды. Батарея на 55,4 кВт·ч дает 324 км чисто электрического хода, а в гибридном режиме V8X способен преодолеть до 1602 км. Кстати, у этой версии есть пневмоподвеска и подруливающая задняя ось.

Ценник Wey V8X в Китае – от 239,8 до 315,8 тысячи юаней, то есть примерно 2,96-3,9 млн рублей. Для наглядности: начальная версия этого SUV приблизительно на треть дешевле стартовой комплектации флагманского Wey V9X. Напомним, «девятка» официально продается в России с рекомендованной розничной ценой 9 699 000 рублей. Выходит, у нас V8X могли бы оценить примерно в 7,1 млн рублей – правда, это лишь приблизительные расчеты на основе китайского ценообразования.

На фоне ухода Wey стоит вспомнить, что о новом доступном кроссовере Chery «За рулем» уже рассказывал.

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