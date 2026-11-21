Житель Иллинойса подал в суд на Toyota из-за дефекта инвертора в Camry Hybrid

Владелец Toyota Camry Hybrid 2026 года, живущий в Иллинойсе, обратился в суд с иском против самой компании. По версии мужчины, о неполадке в гибридной системе в Toyota знали заранее, однако автомобиль все равно отправили в продажу.

Свою машину он приобрел в декабре 2025-го. Буквально через несколько дней после сделки производитель объявил об отзыве, под который попали более 55 тысяч автомобилей, включая Camry Hybrid и Corolla Cross Hybrid. Причина прозаичная: гайка внутри гибридного инвертора, которую на заводе затянули недостаточно сильно.

Toyota Camry Hybrid

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Дальше – цепочка последствий. Крепление могло ослабнуть, машина теряла мощность, не исключались замыкание и даже возгорание. Перспектива малоприятная, особенно для человека, который только что выехал из салона на новой машине.

Истец настаивает: о проблеме в компании знали еще с ноября 2025 года – тогда поступил первый сигнал об автомобиле с неисправностью, который не заводился. При этом дилеры, по его словам, продолжали продавать машины, потенциально имевшие тот самый дефект.

Пользоваться своим автомобилем мужчина не мог несколько месяцев. У дилера Camry простояла с конца февраля до августа 2026 года, пока в компании готовили решение по ремонту.

Сейчас Toyota добивается закрытия дела. Логика такая: покупателю на все время ремонта предоставляли бесплатные подменные автомобили, сам ремонт тоже выполнили без денег – значит, никакого ущерба он не понес. Истец с этим не согласен: по его словам, машина потеряла в цене, а его права как потребителя были нарушены.

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