S Klub LA представила McLaren 750S Game Over в стиле Mercedes-Benz CLK GTR

Дебют необычного суперкара Game Over состоялся на выставке SEMA 2026 в Лас-Вегасе. По сути, перед публикой предстал McLaren 750S, которому полностью перекроили внешность под современную версию гоночного Mercedes-Benz CLK GTR. Интерес к машине проявил рэпер 2 Chainz.

McLaren 750S Game Over

Работала над проектом американская компания S Klub LA вместе с автолюбителем Slang500. Серийный 750S взяли за базу, однако кузов переделали почти целиком: машина обрела узнаваемые черты CLK GTR – модели, которая гремела в чемпионате FIA GT в конце 1990-х годов.

McLaren 750S Game Over

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Цвет – красно-белый. Спереди появились четыре круглые фары, массивный сплиттер и расширенные колесные арки; на крыше – воздухозаборник, сзади – крупное фиксированное антикрыло. Дополняют образ белые диски HRE и покрышки Toyo.

Что осталось от McLaren и каким вышел салон

Кое-что от исходной машины уцелело. Поднимающиеся двери, фирменная примета McLaren, остались на месте – как и современная передняя панель с цифровыми дисплеями и центральным экраном мультимедийной системы.

А вот салон переработали целиком. Красная и белая кожа с ромбовидной прострочкой, контрастные вставки, декоративные элементы из углепластика – от заводского интерьера здесь мало что осталось.

McLaren 750S Game Over

Техника – от 750S. Это 4,0-литровый бензиновый V8 с двумя турбинами, 740 л.с. и 800 Нм крутящего момента. В стандартном исполнении модель разгоняется до 100 км/ч за 2,8 секунды и достигает 331 км/ч. Впрочем, сохранились ли заводские характеристики после переделки, создатели Game Over не уточнили.

История CLK GTR и дальнейшая судьба проекта

Оригинальный Mercedes-Benz CLK GTR создавали для гонок класса GT1. В 1997 году автомобиль помог немецкой марке взять чемпионские титулы в зачете пилотов и команд. Для омологации выпустили дорожную версию с атмосферным 6,9-литровым V12 мощностью около 604 л.с. Всего собрали 26 дорожных экземпляров – 20 купе и шесть родстеров.

Рэпер 2 Chainz на SEMA познакомился с проектом лично. А вот стоимость переделки и планы на дальнейшую судьбу единственного экземпляра Game Over пока не раскрываются.

О том, как дизайн превращает автомобиль в легенду, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!