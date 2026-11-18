АВТОВАЗ начал отгрузку новых кроссоверов Lada Azimut в дилерскую сеть

В Сети появились первые фотографии с автовозами в Тольятти, загруженными товарными кроссоверами Lada Azimut.

Источник, опубликовавший снимки, констатирует: АВТОВАЗ начал отгрузку автомобилей в дилерскую сеть. Это служит верным признаком того, что продажи новинки отечественного автогиганта стартуют по плану.

Напомним, «За рулем» сообщал о старте продаж в начале декабря, а некоторые источники давали более точную дату – 1 декабря.

По прогнозам, базовая версия Lada Azimut будет стоить около 2 млн рублей.

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Ходовые комплектации будут чуть дороже – от 2,2 млн рублей. На выбор покупателя предложат два силовых агрегата: 1.6 (120 л.с.) в паре с 6-ступенчатой МКП и 1.8 (132 л.с.) в сочетании с вариатором. Обе модификации – переднеприводные.

На рынке Азимуту предстоит конкурировать с Haval Jolion, Tenet T4L и Belgee X50 / Geely Coolray.

Ранее «За рулем» рассказал, сколько будет стоить ОСАГО и каско для Lada Azimut.