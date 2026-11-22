Nissan и Food Reborn представили капот авто из переработанных листьев ананаса

Кузовная панель из переработанных ананасовых листьев – совместный проект Nissan и японской компании Food Reborn. Подробности технологии автопроизводитель раскрыл в пресс-релизе на своем сайте.

В основе материала – натуральный пластик, армированный волокнами. Сырьем служат ананасовые листья, которые в сельском хозяйстве обычно идут в отходы. Волокна соединяют со смолой, и на выходе получается композит для наружных кузовных элементов.

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По заявлению Nissan, на растяжение новый материал держится крепче традиционных композитов на основе льна. Правда, у существующих натуральных армированных материалов, которые применяют в том числе в автоспорте, есть два минуса – высокая цена и ограниченные объемы поставок.

Тацудзо Томита, руководитель Nissan, отвечающий за развитие технологий, описывает разработку так: «Мы разработали новый армированный волокном композитный материал, в котором используются листья ананаса – побочный продукт, который обычно не используется и выбрасывается».

В Food Reborn, участвовавшей в проекте, тоже видят смысл в повторном использовании сельскохозяйственных отходов. Генеральный директор Эцуко Уда говорит, что превращение ананасовых листьев в высокопрочные материалы открывает новые возможности для автомобильной промышленности и производства спортивного оборудования.

Nissan оценивает мировой объем выбрасываемых ананасовых листьев более чем в 50 млн тонн ежегодно. Переработка такого сырья дает материал для композитов, не затрагивая выращивание продуктов питания.

Однако пока речь идет о демонстрационной технологии. Появится ли материал на серийных автомобилях, автопроизводитель не сообщил.

О том, какие технологии определят будущее автопрома, «За рулем» уже рассказывал.

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