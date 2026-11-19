Hyundai Staria в наличии у российских дилеров с ценами от 5,95 млн рублей

Официально Hyundai Staria добралась до России в 2022 году – и сразу запомнилась необычным, почти «космическим» дизайном. Теперь же эти минивэны везут к нам по параллельному импорту. Прямо сейчас в наличии по стране насчитывается свыше сотни таких автомобилей, и самый доступный ценник стартует с отметки 5,95 млн рублей.

Hyundai Staria

Дешевле всего – в Улан-Удэ. Именно там за 5 950 000 рублей предлагают девятиместную версию: три места в первом ряду вместе с водителем, еще три на втором и три на третьем. Все сиденья отделаны кожей. В оснащении – климат-контроль, легкосплавные диски на 18 дюймов, электропривод багажной двери с бесконтактным открыванием, доступ без ключа и кнопка Start/Stop, подогрев и вентиляция передних кресел, адаптивный круиз-контроль и ряд других опций.

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Что до семиместной модификации, то по объявлениям ее минимальная цена – 6 050 000 рублей. Столько просят в Москве, где в продаже имеются еще несколько десятков таких машин.

Дальше география разъезжается по городам и суммам. В Самаре новую Staria можно взять минимум за 6 270 000 рублей, в Санкт-Петербурге – за 6 400 000, в Воронеже – за 6 430 000, а в Чебоксарах и Ярославле – за 6 500 000. От 6 600 000 рублей и выше запросы идут в Казани, Рязани, Ставрополе, Краснодаре, Магнитогорске, Улан-Удэ, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Уфе, Иркутске, Красноярске и других городах.

Силовая установка зависит от версии: встречаются и гибриды, и дизели. Причем машин с параллельным гибридом (HEV) заметно больше. Под капотом у них 180-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,6 литра плюс 73-сильный электродвигатель – в сумме получается 245 л. с. и 367 Нм крутящего момента. Коробка – шестиступенчатый автомат со встроенным электромотором. Привод у таких минивэнов исключительно передний.

Интерьер Hyundai Staria

Дизельные вэны спросом пользуются скромнее. Здесь стоит 177-сильный турбодизель на 2,2 литра, выдающий до 431 Нм, и работает он в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом. Привод в этом случае бывает как передним, так и полным.

А о другом Hyundai, официально вернувшемся в Россию, «За рулем» уже рассказывал.

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