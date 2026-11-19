В Сети появились снимки товарных автомобилей Lada Vesta с новым мотором 1.8

Первые автомобили Lada Vesta в обновленной конфигурации и с модернизированным двигателем 1.8 (132 л.с.) уже прибыли к дилерам.

Источник публикует «живые» фотографии универсала Vesta Cross в голубом цвете «Тайфун».

Как мы знаем, главные обновления Весты – под капотом и в салоне. В кадр попало подкапотное пространство с движком XGF GEN2 1.8, который пришел на смену 1.8 Evo и развивает 132 силы вместо 122. Такой двигатель идет в паре с китайским вариатором – на снимках мы видим его селектор.

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А рядом – селектор выбора режимов движения: новая система, характерная именно для версий «Кросс» с движком 1.8, меняет отклик мотора и страхующей электроники.

Вообще же, новые двигатели ставятся на все кузовные модификации, начиная с комплектаций «Практик» и «Драйв». А в топ-версии «Техно» обновленная Веста 1.8 дополнительно получила систему электронного контроля давления в шинах и атмосферную подсветку салона. Что касается цен, то ориентир пока такой: самая доступная Lada Vesta с новым мотором и 6-ступенчатой МКП – 1 885 000 рублей, доплата за вариатор – 5000 рублей.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о сроках поставок Весты с новым мотором 1.8.