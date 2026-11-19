Mercedes-Benz VLE дебютирует в Гуанчжоу 27 ноября

Премьера Mercedes-Benz VLE намечена на автосалон в Гуанчжоу, который пройдет в конце ноября 2026 года. Собирают минивэн на заводе Fujian-Benz, причем с той же линии сходят V-класс и Vito. Об этом сообщает CarNewsChina.

Заявку на лицензию для продажи в Китае VLE подала в августе 2026-го – через два месяца после старта серийного производства в Испании. Еще три месяца понадобилось, чтобы запустить массовый выпуск. На деле это означает, что машина к выходу на рынок готова; по всей вероятности, прием заказов откроют 27 ноября, на гуанчжоуском автосалоне.

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Fujian Benz – совместное предприятие Mercedes-Benz Group, BAIC и Fujian Motor Industry. Между прочим, это единственная площадка Mercedes-Benz в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где выпускают коммерческие автомобили марки. Работает она по производственной системе Mercedes-Benz (MPS), а отчет ESG за 2025 год указывает: предприятие полностью использует зеленую электроэнергию.

Готовиться к выпуску VLE на заводе начали в 2025-м. В марте там установили первую стальную конструкцию под этот проект, а в сентябре 2025 года смонтировали технологическое оборудование для второй мастерской.

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