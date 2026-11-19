Эсперт Целиков рассказал о продаже китайских авто в России

Октябрь преподнес любопытную картину: дома у китайских автопроизводителей дела идут неважно, а вот на российском рынке их позиции выглядят куда крепче. Почти три четверти новых легковушек, ушедших к покупателям в России в прошлом месяце, так или иначе связаны с китайским производством.

Внутри самого Китая спрос просел серьезно. За октябрь там продали 1,95 млн машин – на 27% меньше, чем годом ранее. Зато поставки за рубеж, наоборот, подскочили на 60% и перевалили за миллион автомобилей. На этом фоне Россия, одно из крупнейших направлений китайского экспорта, вызывает особый интерес.

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Китайская автомобильная ассоциация CAAM подсчитала: общий объем продаж машин китайского производства, с учетом зарубежных отгрузок, за октябрь сократился на 9,2% – до 3,016 млн единиц. Иными словами, рост экспорта пока не перекрывает провал на внутреннем рынке.

Российская статистика выглядит так. Новых автомобилей китайских марок за месяц продали 51,4 тыс. – на 37,5% меньше, чем год назад. Еще 34,2 тыс. машин собрали из китайских комплектующих под российскими брендами, а 11,8 тыс. пришлось на глобальные марки, сошедшие с конвейеров в Китае.

«Итого китайский автопром обеспечил 97,4 тыс. из 132,9 тыс. новых легковых автомобилей, проданных на российском рынке в октябре. А это почти три четверти (73%) от общего объема», – отметил глава «Автостата» Сергей Целиков в своем Телеграм-канале.

Что касается именно китайских брендов, их продажи в России за год упали более чем на треть. Хотя если брать в расчет всю технику, сделанную в Китае, включая машины японских марок, доля таких автомобилей на нашем рынке по-прежнему огромна.

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