ГАИ: штрафы за нарушения ПДД не аннулируются при замене водительских прав

Смена водительского удостоверения никак не влияет на старые долги по штрафам за нарушения ПДД. В Госавтоинспекции, отвечая на запрос Autonews.ru, пояснили: такие задолженности не сгорают и не пропадают после выдачи новых прав. Причина простая – взыскания привязаны к личности водителя, а не к самому документу.

Проверить, есть ли у человека неоплаченные штрафы, сотрудники ГАИ могут прямо при замене удостоверения. Хотя сама по себе замена прав ни к какой ответственности не ведет. Наказывают за другое – за несвоевременную оплату взыскания.

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«За неуплату штрафа в срок предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 20.25 КоАП, которая влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1 тыс. руб., либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов», – добавили в Госавтоинспекции.

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