АВТОВАЗ раскрыл подробности про обогрев боковых стекол у Lada Azimut

Lada Azimut обзаведется опцией электрического обогрева боковых стекол. О планах рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа – там же уточнили, где именно наладят выпуск таких комплектующих.

Производство организовали на Борском стекольном заводе, давно сотрудничающем с автогигантом. Под эти задачи на предприятии запустили отдельную линию.

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Само стекло – «сэндвич» из двух слоев по 1,6 мм каждый. Между ними заложена специальная пленка с нагревательными элементами, а общая толщина готового изделия доходит до 4 мм.

Как делают стекла с обогревом

Заготовки сначала вырезают алмазным роликом – без механической точности тут никуда. Потом стекло нагревают и формуют, придавая нужную кривизну.

Дальше из пространства между слоями убирают воздух: температуру и давление используют как рабочий инструмент. Пленка, изначально матовая, после такой обработки делается прозрачной.

Готовую продукцию проверяют по нескольким параметрам – наличие дефектов, оптические искажения, соответствие заданной геометрии. В общем, контроль довольно плотный.

Зимой польза очевидна: обогрев помогает быстрее снять лед с боковых стекол. Заодно конструкция добавляет салону звукоизоляции.

Моторы, опции и старт продаж

Старт продаж Lada Azimut намечен на начало декабря этого года. Дилеры, отвечая на запрос Autonews.ru, заявили, что заказы на новинку уже принимают.

Первый в истории АВТОВАЗа кроссовер предложат с двумя силовыми установками. Либо 1,8-литровый двигатель мощностью 132 л. с. в сочетании с вариатором, либо 1,6-литровый мотор 120 л. с. в паре с механической коробкой передач.

В оснащении анонсировали решения, каких на серийных Lada прежде не встречалось. Среди них панорамная крыша с люком, электрорегулировка водительского кресла, электропривод двери багажника, система камер кругового обзора, двухзонный климат-контроль и беспроводная зарядка для смартфона.

О том, как водители справлялись с обледенением стекол в первые заморозки, «За рулем» уже рассказывал.

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