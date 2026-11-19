Эксперт Бован: Цифровизация грузоперевозок полезна для автопроизводителей

Система электронных транспортных накладных пока далека от идеала. Зато в перспективе она способна облегчить работу автопроизводителям – такое мнение на круглом столе «Ридуса» о цифровизации грузоперевозок высказал Василий Бован, заместитель директора научно-технического центра ПАО «КАМАЗ».

По его словам, при сертификации машин работает своеобразная презумпция невиновности. Грузоподъемность техники устанавливают со слов заявителя, и зачастую она оказывается заниженной.

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«Самосвал, который сертифицируется четырехосным, – это автомобиль для открытых горных работ. Он должен сертифицироваться по десятому регламенту, без допуска к дорогам общего пользования, потому что его реальная грузоподъемность – 60 тонн. <...> Но поскольку заявитель утверждает, что грузоподъемность – 32 тонны, <...> эти машины выезжают на дороги общего пользования», – отметил Бован.

В реальности это оборачивается любопытной схемой. В смете может значиться пять ходок, то есть пять машин, – а приезжает один четырехосный грузовик, вывозит все за два раза и получает ту же сумму. ЭТрН же, привязанная к реальному объему груза, эту лазейку устранит.

Переходный период и отказ от штрафов

В июне на совещании с членами Правительства Владимир Путин поддержал предложение не вводить штрафы на первое время при переходе на электронные накладные в грузоперевозках.

Глава Минтранса РФ Андрей Никитин предложил тогда переходный период до 1 марта 2027 года. На это время при предъявлении бумажного документа инспектору можно ограничиться устным замечанием.

Министр напомнил: электронный документооборот ввели в добровольном режиме еще в сентябре 2022 года. Так что у участников рынка было четыре года на тестирование процессов.

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