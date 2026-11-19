Euro NCAP: Lepas L6 получил 5 звезд, 95% за безопасность после аварии

В ноябрьской сессии Euro NCAP кроссовер Lepas L6, известный в России как Tenet Plus L6, получил максимальный рейтинг – пять звезд. Протоколы испытаний дают такую картину: 62% за безопасное вождение, 78% за предотвращение аварий, 87% за защиту при столкновении и 95% за безопасность после аварии.

Лучший результат в последней категории – 95% – оказался самым высоким среди всех машин, прошедших тесты Euro NCAP в ноябре. По сути, кузов и системы экстренного реагирования рассчитаны на то, чтобы у пассажиров оставалось больше шансов спастись в первые минуты после ДТП.

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Что вообще означает Post-Crash Safety? В Euro NCAP это отдельная дисциплина: она оценивает не то, насколько хорошо кузов смягчает удар, а то, насколько эффективно автомобиль помогает спасти пассажиров в первые минуты после аварии.

Зато в категории «Безопасное вождение» итог скромнее – 62%. Эффективная система автоторможения у Lepas L6 есть, однако баллы сняли из-за отсутствия системы обнаружения непристегнутого ремня безопасности и системы классификации пассажиров. Об этом говорят эксперты, разбиравшие результаты краш-теста.

Российская версия модели выпускается в Калуге и продается под именем Tenet Plus L6. Под капотом – 1,5-литровый турбомотор на 147 л.с., работающий с 6-ступенчатым роботом. Цены начинаются от 2 890 000 рублей.

Платформа и силовая структура кузова у российской версии такие же, как у Lepas L6.

О другом китайском кроссовере, который скоро получит полный привод, «За рулем» рассказал.

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