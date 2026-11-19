Сережников перечислил пять авто, которые станут самыми продаваемыми в 2027 году

В 2027 году среди самых ходовых моделей на российском авторынке вполне могут оказаться Tenet T7, Tenet T4L, Haval Jolion, Belgee X50+ и Haval M6. Об этом рассказал Олег Сережников, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон».

«При формировании такого прогноза мы ориентируемся прежде всего на текущую структуру спроса и динамику продаж. Haval Jolion и Tenet T7 уже занимают устойчивые позиции среди наиболее популярных кроссоверов на российском рынке. Tenet T4L и Belgee X50+ также демонстрируют потенциал для дальнейшего укрепления своих позиций. Haval M6 сохраняет конкурентные преимущества в массовом сегменте», – сказал эксперт.

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Окончательная расстановка сил в 2027 году, правда, зависит не только от нынешних позиций моделей. Сережников связывает ее с ценовой политикой производителей, доступностью автокредитования, объемами производства и поставок, а также с программами стимулирования спроса.

Для покупателя же на первом плане остаются соотношение цены и оснащения, надежность, доступность сервисного обслуживания и совокупная стоимость владения автомобилем. По сути, именно эти факторы во многом будут определять, насколько модель конкурентоспособна на российском рынке.

О том, какие кроссоверы сейчас набирают популярность в России, «За рулем» уже рассказывал.

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